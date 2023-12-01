Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за побег с заседания СМИД ОБСЕ

Лавров: Блинкен и Боррель — просто трусы, боятся разговора с фактами на руках

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен — просто трусы, которые боятся любого разговора с фактами на руках. Так их отъезд с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

«Они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — сказал дипломат.