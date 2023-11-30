Лавров назвал решение для выхода из кризиса ОБСЕ

Лавров: для выхода из кризиса ОБСЕ необходимо возобновить равноправный диалог

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение для выхода из кризиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил МИД РФ.

«С российской стороны подчеркнуто, что для выхода Организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать Правилам процедуры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии. «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал он.

Встреча глав МИД ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье.