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15:15, 30 ноября 2023Мир

Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ

Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ, перспективы организации неясны

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал он.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский прокомментировал участие главы российского ведомства в СМИД ОБСЕ. По его словам, это дипломатическая победа организации.

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      Виктория Кондратьева
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