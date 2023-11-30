Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ, перспективы организации неясны

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал он.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский прокомментировал участие главы российского ведомства в СМИД ОБСЕ. По его словам, это дипломатическая победа организации.