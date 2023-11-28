Главы МИД стран Прибалтики отказались от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

Главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

Главы Министерств иностранных дел (МИД) Литвы, Латвии и Эстонии отказались от участия в заседании совета министров ОБСЕ в Скопье из-за запланированного присутствия на нем российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает портал LRT.

В частности, глава МИД Эстонии заявил, что его страна не хочет нести ответственность за последствия, к которым может привести участие российского министра. «Это противоречит нашим основным принципам», — сообщил он.

В совместном заявлении говорится, что министры стран Прибалтики байкотируют встречу, поскольку участие Лаврова предоставит России «еще одну возможность для пропаганды», а также будет «потворствовать грубым нарушениям и неуважению основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ».