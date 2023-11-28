Министр иностранных дел Украины не примет участие в заседании ОБСЕ

МИД Украины: министр иностранных дел не приедет на заседание ОБСЕ в Скопье

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. Об этом заявил спикер МИД республики Олег Николенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказал представитель дипведомства, Украина сохраняет приверженность принципам ОБСЕ, однако не примет участие во встрече глав министерств иностранных дел организации из-за присутствия российской делегации.

Кроме того, спикер украинского МИД заявил, что присутствие представителей Москвы «только усугубит кризис, в который Россия втянула ОБСЕ». Он также призвал отказаться от попыток возвращения к существовавшим до февраля 2022 года формам сотрудничества и «работать над спасением ОБСЕ от России».