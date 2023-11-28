Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 28 ноября 2023Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины не примет участие в заседании ОБСЕ

МИД Украины: министр иностранных дел не приедет на заседание ОБСЕ в Скопье

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. Об этом заявил спикер МИД республики Олег Николенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказал представитель дипведомства, Украина сохраняет приверженность принципам ОБСЕ, однако не примет участие во встрече глав министерств иностранных дел организации из-за присутствия российской делегации.

Кроме того, спикер украинского МИД заявил, что присутствие представителей Москвы «только усугубит кризис, в который Россия втянула ОБСЕ». Он также призвал отказаться от попыток возвращения к существовавшим до февраля 2022 года формам сотрудничества и «работать над спасением ОБСЕ от России».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

      Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

      Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

      Главы МИД стран Прибалтики отказались от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

      Глава Курчатовского института заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости