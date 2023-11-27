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16:15, 27 ноября 2023Мир

В ЕК заявили об отсутствии ограничений на поездку Лаврова в Северную Македонию

В ЕК заявили, что поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции ЕС

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге, который транслировала пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

Как ранее сообщалось, в столице Северной Македонии Скопье с 30 ноября по 1 декабря 2023 года пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Если страны решат разрешить российскому самолету пролететь над территорией [ЕС] или если власти Северной Македонии разрешат личное участие Лаврова, мы не будем против. Это не будет нарушением санкций», — сказал Стано.

Он отметил, что глава российского МИД находится под санкциями, однако для участия в работе многосторонних платформ, таких как ООН или ОБСЕ, делают исключения.

Ранее сообщалось, что Северная Македония ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Решение принято на тот случай, если Сергей Лавров примет приглашение и решит принять участие во встрече глав МИД ОБСЕ.

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      Анастасия Яланская
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