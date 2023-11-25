Северная Македония откроет небо для России на случай визита Лаврова

Северная Македония откроет небо для РФ на случай посещения Лавровым саммита ОБСЕ

Северная Македония на следующей неделе ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, решение открыть небо для самолетов из России принято на случай, если министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет приглашение и решит принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что Вопрос о приезде министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. В прошлом году Лаврову было отказано в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. Замглавы МИД Польши Яблоньский объяснил это тем, что Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.