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03:11, 25 ноября 2023Мир

Северная Македония откроет небо для России на случай визита Лаврова

Северная Македония откроет небо для РФ на случай посещения Лавровым саммита ОБСЕ

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Северная Македония на следующей неделе ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, решение открыть небо для самолетов из России принято на случай, если министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет приглашение и решит принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что Вопрос о приезде министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. В прошлом году Лаврову было отказано в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. Замглавы МИД Польши Яблоньский объяснил это тем, что Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

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      Марина Совина
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