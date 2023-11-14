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14:22, 14 ноября 2023Мир

В Северной Македонии высказались о визите Лаврова на СМИД ОБСЕ

Глава МИД Македонии Османи: вопрос о приезде Лаврова на СМИД ОБСЕ пока не решен

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вопрос о приезде министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не решен. Об этом заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что в отношении Лаврова действуют санкции Евросоюза и, хотя они не запрещают выполнять полеты для участия в мероприятиях международных организаций, таких как ОБСЕ, еще предстоит решить вопрос об открытии воздушного пространства. «В настоящее время мы обрабатываем запросы всех членов российской делегации насчет виз и посещения Северной Македонии. Мы проинформируем, когда по ним будет принято решение», — констатировал он.

Отмечается, что встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

В прошлом году Лаврову было отказано в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. Замглавы МИД Польши Яблоньский объяснил это тем, что Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы.

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      Дарья Балацкая
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