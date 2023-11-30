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13:17, 30 ноября 2023Мир

Премьер Северной Македонии назвал победой участие России в саммите ОБСЕ

Премьер Северной Македонии Ковачевский: участие РФ в СМИД ОБСЕ является победой

Фото: Francisco J. Olmo / Globallookpress.com

Участие России в Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является дипломатической победой организации. С таким заявлением выступил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский, его цитирует РИА Новости.

«Это абсолютно не является дипломатической победой России. Это дипломатическая победа ОБСЕ», — сказал премьер, добавив, что благодаря участию российской делегации в саммтте ОБСЕ «продолжит свою деятельность и продолжит быть гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе».

Ранее Польша отказалась от встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

До этого министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались присутствовать на встрече из-за участия в ней российской делегации. Также мероприятие не посетит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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      Виктория Кондратьева
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