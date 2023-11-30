Еще одна европейская страна отказалась от участия во встрече ОБСЕ из-за Лаврова

Глава МИД Польши Шинковский вель Сенк отказался от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

Польша отказывается от встречи Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за планируемого на ней присутствия главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом журналистам заявил новый министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. Его слова передает РИА Новости.

«Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье», — пояснил он.

По словам польского министра, в заседании также не примет участия ни один из его заместителей. Таким образом, отметил Шинковский вель Сенк, Министерство иностранных дел Польши не будет представлено на встрече ОБСЕ на уровне руководства. Кроме того, он обратил внимание, что саммит ОБСЕ намерены бойкотировать еще несколько стран.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались присутствовать на встрече из-за участия в ней российской делегации. Также мероприятие не посетит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что многие страны запросили двусторонние и многосторонние встречи с Лавровым на полях мероприятия.

Лавров прибыл в Северную Македонию ночью 30 ноября. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Ради визита Лаврова страна на время открыла воздушное пространство для самолетов из России.