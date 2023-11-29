Захарова рассказала о запросах двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ

Захарова: многие страны запросили встречи с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Скопье

Многие страны запросили двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом рассказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Я могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и многосторонние встречи, в многосторонних форматах. Двусторонние запланированы также», — сообщила дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не запрашивали встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря. По его словам, американская сторона не будет отправлять такой запрос России.