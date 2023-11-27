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21:06, 27 ноября 2023Мир

В МИД России высказались о встрече Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ

Рябков: встречи Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ в Скопье не будет

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

США не запрашивали встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях совещания глав МИД ОБСЕ в столице Северной Македонии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, американская сторона не запрашивала и не отправит такой запрос России. «Встречи не будет», — высказался он.

Встреча, на которой министры иностранных дел стран ОБСЕ должны будут на следующий год определить государство-председатель организации, пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

Ранее Лавров высказал мнение, что шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать. Он добавил, что происходит трансформация подобных ОБСЕ форматов в сугубо маргинальные структуры.

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      Дарья Балацкая
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