В МИД России высказались о встрече Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ

Рябков: встречи Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ в Скопье не будет

США не запрашивали встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях совещания глав МИД ОБСЕ в столице Северной Македонии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, американская сторона не запрашивала и не отправит такой запрос России. «Встречи не будет», — высказался он.

Встреча, на которой министры иностранных дел стран ОБСЕ должны будут на следующий год определить государство-председатель организации, пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

Ранее Лавров высказал мнение, что шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать. Он добавил, что происходит трансформация подобных ОБСЕ форматов в сугубо маргинальные структуры.