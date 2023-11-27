Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

Лавров: шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики

Шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — рассказал дипломат.

Лавров сравнил ОБСЕ с такими структурами как НАТО, Европейский союз (ЕС), группа семи (G-7) и Совет Европы. По его мнению, такими объединениями «верховодят США и их союзники», что делает их инструментами «эгоистической политики» Запада. Он заключил, что происходит трансформация данных форматов в «сугубо маргинальные структуры».

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции ЕС.

Также сообщалось, что Северная Македония ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Решение принято на тот случай, если Сергей Лавров примет приглашение и решит принять участие во встрече глав МИД ОБСЕ..