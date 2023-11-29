Стало известно о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ

Захарова заявила о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ

Москва наблюдает попытки некоторых представителей Запада помешать нормальному участию представителей России в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в среду, 29 ноября, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно, поставили на кон само существование организации», — сказала она.

Несмотря на это, по словам дипломата, подготовка к визиту российской делегации на заседание ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии продолжается.

Ранее Захарова сообщила, что нескольких российских журналистов не допустили к освещению заседания СМИД ОБСЕ, которое состоится 30 ноября — 1 декабря.

