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10:50, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Российских журналистов не допустили к освещению заседания СМИД ОБСЕ

Нескольких российских журналистов не допустили к освещению заседания СМИД ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Нескольких российских журналистов не допустили к освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Rutube.

«Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье», — сказала дипломат. Она не привела имена представителей прессы, в отношение которых приняли такие меры.

Говоря о заседании СМИД ОБСЕ, Захарова также заявила, что некоторые страны коллективного Запада предпринимают попытки помешать нормальному участию России в мероприятии. «Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что подготовка к визиту идет. Делается все для того, чтобы работа на Совете министров иностранных дел ОБСЕ была выстроена в конструктивном ключе», — добавила она.

Заседание СМИД ОБСЕ состоится в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября — 1 декабря. Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались присутствовать на встрече из-за участия в ней российской делегации с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, от участия в мероприятии отказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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      Олег Давыдов
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