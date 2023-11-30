Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:06, 30 ноября 2023Мир

Лавров прибыл в Северную Македонию

Лавров прибыл в Северную Македонию через Грецию для участия в СМИД ОБСЕ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Рейс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыл в Северную Македонию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — написала она.

Ранее Захарова указала, что Москва видит попытки помешать России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Мы наблюдаем попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно, поставили на кон само существование организации», — сказала она.

Также сообщалось, что Северная Македония ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Решение принято на тот случай, если Лавров примет приглашение и решит принять участие в заседании СМИД ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это фатально» Глава МИД Германии признала снижение интереса к конфликту на Украине и призвала продолжить помощь Киеву

      Названа причина изменения маршрута рейса с Лавровым в Северную Македонию

      ХАМАС назвало условия освобождения мужчин-заложников

      Байден перепутал имя лидера Китая

      Умерла актриса из «Секса в большом городе»

      Лавров прибыл в Северную Македонию

      Во Франции заявили о провале контрнаступления ВСУ

      Саудовская Аравия сделала предложение Ирану из-за войны в Газе

      Полковник раскрыл последствия действий США на Украине

      «Смешная, но опасная ситуация» Доброволец из Иордании в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости