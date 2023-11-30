Лавров прибыл в Северную Македонию через Грецию для участия в СМИД ОБСЕ

Рейс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыл в Северную Македонию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — написала она.

Ранее Захарова указала, что Москва видит попытки помешать России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Мы наблюдаем попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно, поставили на кон само существование организации», — сказала она.

Также сообщалось, что Северная Македония ненадолго отменит запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Решение принято на тот случай, если Лавров примет приглашение и решит принять участие в заседании СМИД ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье.