Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 1 декабря 2023Мир

Лавров прокомментировал возможность изменения целей СВО

Лавров: Россия не видит причин для пересмотра целей СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия не видит каких-либо причин, из-за которых могут быть пересмотрены цели СВО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее Лавров заявил, что западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ. Министр обвинил западных коллег в том, что они не извлекли ничего из своей провальной линии на разрушение организации.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за побег с заседания СМИД ОБСЕ

      Овечкин объяснил слова о спасении НХЛ

      Задержанный за подрыв на железной дороге диверсант общался с нацистом из Украины

      Умер основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

      В Киеве заявили о необходимости ВСУ перейти к стратегической обороне

      Коммунальщики испугались роста неплатежей за ЖКУ

      В Кремле признали продолжительность санкций против России

      Модная в начале 2010-х годов зимняя обувь вновь стала трендом

      Пенсионерку из Бердянска обвинили в распространении фейков о Российской армии

      В России появится обязательная диспансеризация работающих граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости