Лавров прокомментировал возможность изменения целей СВО

Лавров: Россия не видит причин для пересмотра целей СВО

Россия не видит каких-либо причин, из-за которых могут быть пересмотрены цели СВО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее Лавров заявил, что западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ. Министр обвинил западных коллег в том, что они не извлекли ничего из своей провальной линии на разрушение организации.