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13:39, 1 декабря 2023Бывший СССР

Лавров заявил о «брейк-дансе» на Украине

Глава МИД Лавров сравнил политический процесс по Украине с танго

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго». С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), его цитирует ТАСС.

Глава МИД сравнил международный политический процесс с парным танцем, посетовав на то, что на Украине «танцуют не танго, а брейк-данс». Он также отметил, что на сегодняшний день Москва не видит сигналов Киева или «его хозяев» о готовности к урегулированию конфликта.

Ранее Лавров обвинил в трусости главу евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена, предположив, что они «боятся любого честного разговора с фактами на руках».

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      Георгий Нестеров
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