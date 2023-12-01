Правнучка основателя Lego продала акции компании и заработала миллионы

Bloomberg: правнучка основателя Lego продала акции компании на $930 млн

47-летняя правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала миллионы. Об этом сообщает Bloomberg.

Кристиансен реализовала четыре миллиона ценных бумаг Kirkbi A/S (семейная холдинговая компания, которая владеет Lego) по 158 тысяч датских крон за штуку. Акции были аннулированы, чтобы другие члены семьи увеличили доли в бизнесе, а правнучке производителя конструкторов выплатили дивиденды. Как сообщают представители компании, Софи сосредоточится на природоохранных проектах.

Сейчас Kirkbi принадлежат 75 процентов ценных бумаг Lego, а также доли в ряде компаний, облигации и недвижимость — суммарно на 166 миллиардов крон (24,3 миллиарда долларов). Возглавляет компанию брат Софи Томас Кирк Кристиансен, которому передал руководство их отец в начале 2023 года.

В 2023 году Lego отказался от производства деталей своих конструкторов из переработанных пластиковых бутылок. Компания заявила о переходе на экологичное производство в 2021 году, однако в процессе зеленого перехода выяснилось, что вторичная переработка ПЭТ влечет еще большее количество выбросов. Исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен рассказал, что им не удалось найти волшебный материал, который решил бы проблему.