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14:25, 25 сентября 2023Среда обитания

Lego перестанет делать конструкторы из переработанных бутылок

Lego признал ошибочность перехода от нефти к пластику при производстве игрушек

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Lego отказался от производства деталей своих конструкторов из переработанных пластиковых бутылок. Об этом пишет Guardian.

Из результатов исследования потенциального перехода на переработанный полиэтилентерефталат (ПЭТ) из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) выяснилось, что использование необходимого для вторичной переработки ПЭТ оборудование влечет еще большее количество выбросов.

По словам руководителя отдела устойчивого развития Lego Тима Брукса, работа была похожа на попытки «сделать велосипед из дерева, а не из стали». Исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен рассказал Financial Times, что производитель игрушек «проверил сотни и сотни материалов», но не смог найти тот «волшебный», что помог бы решить поставленную перед исследователями проблему.

Датская компания Lego заявила о переходе на экологичное производство в 2021 году. Тогда производитель легендарных игрушек отводил себе пару лет на перенастройку выпуска своей продукции на сырье из бутылок. Отходы на переработку поначалу планировали привозить из США.

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    Дмитрий Воронин
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