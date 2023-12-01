Летевший в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

РИА Новости: летевший в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

Летевший в Москву пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в российскую столицу из Калининграда 1 декабря. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна.

В результате пилотам пришлось следовать в ближайшую авиагавань — аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» указали, что перед посадкой лайнера аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в петербургской воздушной гавани. В настоящее время Пулково продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что летевший из Калининграда в Москву самолет Airbus приготовился к аварийной посадке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно, поскольку почувствовали запах гари в кабине.