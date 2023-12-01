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12:29, 1 декабря 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет приготовился к аварийной посадке из-за запаха гари

«112»: летевший в Москву самолет приготовился к аварийной посадке в Пулково
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Калининграда в Москву самолет Airbus приготовился к аварийной посадке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Источник уточняет, что пилоты приняли решение посадить воздушное судно, потому что почувствовали запах гари в кабине.

Ранее самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Спасатели уточнили, что приземление прошло без происшествий. Стало известно, что во время полета резко упало давление в правом колесе шасси. К моменту посадки самолета были подняты все экстренные службы.

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      Алина Черненко
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