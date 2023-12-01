Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:22, 1 декабря 2023Путешествия

Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Shot: лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что во время полета резко упало давление в правом колесе шасси. К моменту посадки самолета были подняты все экстренные службы.

На борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы, находились 422 человека. Приземление прошло без происшествий, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа. Что известно о реактивных снарядах из Словакии JROF HEF?

      На Украине резко высказались о плане захвата Крыма

      В США предупредили о последствиях захвата российских активов для Киева

      Бактерии в йогурте предотвратили развитие психических расстройств

      Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

      Tesla начала продажи бронированного электропикапа Cybertruck

      Женщина раскрыла мужу давний секрет и столкнулась с осуждением

      В России выразили готовность возобновить связи с Западом

      Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

      Медик ВСУ рассказала о своей угрозе расстрелять сослуживцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости