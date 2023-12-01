Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Shot: лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что во время полета резко упало давление в правом колесе шасси. К моменту посадки самолета были подняты все экстренные службы.

На борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы, находились 422 человека. Приземление прошло без происшествий, пострадавших нет.

