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15:02, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

44-летняя российская телеведущая раскрыла свое отношение к старению

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Елена Летучая заявила, что не переживает по поводу грядущего 45-летия. Отношение к своему возрасту телезвезда раскрыла в своем Telegram-канале.

«Мне исполнится 45 лет, и в связи с этим последнее время мне постоянно задают вопросы о том, как я чувствую возраст, переживаю ли я по этому поводу, испытываю ли кризис», — рассказала ведущая. Она заверила, что не переживает относительно своего возраста.

Летучая подчеркнула, что ей не хочется стареть, но хочется как можно дольше оставаться активной. Однако, по ее словам, у нее нет навязчивых мыслей по этому поводу. «Я понимаю, что старость неизбежна, и единственный способ проживать гармоничную жизнь — это принимать себя, свой возраст и обстоятельства, которые наполняют твою жизнь в этом возрасте», — добавила 44-летняя телеведущая. Вместе с тем она указала, что принимает меры для того, чтобы хорошо выглядеть, в том числе следит за питанием.

Ранее Летучая раскрыла секреты привлекательного внешнего вида. Телеведущая отметила, что некоторые зрители могут списывать ее внешний вид на финансовую обеспеченность. Однако, по ее словам, для того, чтобы хорошо выглядеть после 40 лет, нужно прилагать много усилий.

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      Маргарита Щигарева
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