Александр Лукашенко назвал зеленую повестку бессмысленной в период конфронтации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости», — заявил белорусский президент на климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в Дубае.

Он констатировал, что Белоруссия развивает зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата, но в ответ получает новые экономические санкции, барьеры в международной торговле и ограничение доступа к технологиям. Лукашенко назвал такое развитие событий парадоксальным.

Президент Белоруссии также заявил, что страна в полной мере выполнит взятые на себя обязательства, и призвал остальные государства к совместным действиям.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали совместное фото в ходе климатического саммита ООН из-за присутствия Александра Лукашенко. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия способствует «разрушению будущего мира».