Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 1 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал зеленую повестку бессмысленной

Александр Лукашенко назвал зеленую повестку бессмысленной в период конфронтации
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости», — заявил белорусский президент на климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в Дубае.

Он констатировал, что Белоруссия развивает зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата, но в ответ получает новые экономические санкции, барьеры в международной торговле и ограничение доступа к технологиям. Лукашенко назвал такое развитие событий парадоксальным.

Президент Белоруссии также заявил, что страна в полной мере выполнит взятые на себя обязательства, и призвал остальные государства к совместным действиям.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали совместное фото в ходе климатического саммита ООН из-за присутствия Александра Лукашенко. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия способствует «разрушению будущего мира».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Эксперты из регионов посетили ведущие медорганизации Москвы

      В российском регионе осудили участника продуктовой блокады Крыма

      Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина и Пугачевой

      Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

      Словацкие перевозчики в поддержку польских перекрыли границу с Украиной

      В российском регионе продлили запрет на работу в нескольких сферах для мигрантов

      Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете и попал на видео

      Ким Кардашьян раскритиковали в сети из-за огромной сумки за 9,9 миллиона рублей

      Бывший пилот «Формулы-1» сравнил электромобиль с резиновой женщиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости