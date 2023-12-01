Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от «семейного фото» с Лукашенко

Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались участвовать в совместном фото на климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в Дубае из-за присутствия там президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает LRT.

По мнению главы Литвы Гитанаса Науседы, Белоруссия способствует «разрушению будущего мира».

«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — добавил он.

Ранее министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отказались от участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.