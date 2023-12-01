Под поверхностью Марса обнаружили многоугольные объекты

Китайский ровер Zhurong обнаружил многоугольные структуры под поверхностью Марса

Китайский марсоход «Чжужун» (Zhurong) обнаружил неправильные многоугольные образования под поверхностью Марса на глубине 35 метров. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Размеры объектов варьируются от сантиметров до нескольких десятков метров в поперечнике. Предполагается, что многоугольники образовались в результате циклов замерзания и оттаивания, которые происходили на Марсе миллиарды лет назад, хотя они также могут иметь вулканическое происхождение.

Слоистые подповерхностные структуры были обнаружены ровером в ходе георадарной съемки на юге Равнины Утопия — низменности, которая образовалась на месте ударного кратера с предполагаемым диаметром 3300 километров. Было выявлено 16 многоугольных клиньев на расстоянии примерно 1,2 километра, что указывает на широкое распространение подобных образований под Утопией.

Они, вероятно, возникли от 3,7 до 2,9 миллиарде лет назад во время позднего гесперийского периода и ранней амазонской эпохи, когда климат Марса претерпел катастрофические изменения, на что указывает резкий контраст в слоях ниже и выше глубины 35 метров. Условия на поверхности стали неблагоприятными для существования жидкой воды, и ландшафт с многоугольными структурами был впоследствии погребен в результате более поздних геологических процессов.

Как пишут авторы в статье, присутствие воды и льда, необходимых для циклического процесса замораживания-оттаивания, может объясняться миграцией влаги из подземных водоносных горизонтов, снегопадом или диффузией пара. Вода, попавшая в полости породы, замерзала, что вызывало растрескивание на поверхности. В трещины попадал водяной лед или грунтовый материал, в результате чего возникали различные типы полигонального ландшафта. После исчезновения воды грунт высыхал и сжимался.

«Чжужун» совершил посадку в районе Равнины Утопия 15 мая 2021 года, что сделало Китай второй страной, когда-либо успешно посадившей марсоход на Марс. Срок действия основной миссии составлял три земных месяца, однако аппарат успешно проработал чуть больше одного земного года, прежде чем войти в запланированный режим гибернации 20 мая 2022 года.