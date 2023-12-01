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16:36, 1 декабря 2023Наука и техника

Под поверхностью Марса обнаружили многоугольные объекты

Китайский ровер Zhurong обнаружил многоугольные структуры под поверхностью Марса

Фото: CNSA / phys.org

Китайский марсоход «Чжужун» (Zhurong) обнаружил неправильные многоугольные образования под поверхностью Марса на глубине 35 метров. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Размеры объектов варьируются от сантиметров до нескольких десятков метров в поперечнике. Предполагается, что многоугольники образовались в результате циклов замерзания и оттаивания, которые происходили на Марсе миллиарды лет назад, хотя они также могут иметь вулканическое происхождение.

Слоистые подповерхностные структуры были обнаружены ровером в ходе георадарной съемки на юге Равнины Утопия — низменности, которая образовалась на месте ударного кратера с предполагаемым диаметром 3300 километров. Было выявлено 16 многоугольных клиньев на расстоянии примерно 1,2 километра, что указывает на широкое распространение подобных образований под Утопией.

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Они, вероятно, возникли от 3,7 до 2,9 миллиарде лет назад во время позднего гесперийского периода и ранней амазонской эпохи, когда климат Марса претерпел катастрофические изменения, на что указывает резкий контраст в слоях ниже и выше глубины 35 метров. Условия на поверхности стали неблагоприятными для существования жидкой воды, и ландшафт с многоугольными структурами был впоследствии погребен в результате более поздних геологических процессов.

Как пишут авторы в статье, присутствие воды и льда, необходимых для циклического процесса замораживания-оттаивания, может объясняться миграцией влаги из подземных водоносных горизонтов, снегопадом или диффузией пара. Вода, попавшая в полости породы, замерзала, что вызывало растрескивание на поверхности. В трещины попадал водяной лед или грунтовый материал, в результате чего возникали различные типы полигонального ландшафта. После исчезновения воды грунт высыхал и сжимался.

«Чжужун» совершил посадку в районе Равнины Утопия 15 мая 2021 года, что сделало Китай второй страной, когда-либо успешно посадившей марсоход на Марс. Срок действия основной миссии составлял три земных месяца, однако аппарат успешно проработал чуть больше одного земного года, прежде чем войти в запланированный режим гибернации 20 мая 2022 года.

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      Александр Еникеев
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