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13:19, 1 декабря 2023Бывший СССР

Майя Санду назвала Румынию защитником Молдавии и опорой ее независимости

Майя Санду заявила, что Румыния является опорой независимости Молдавии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Румыния является самым активным защитником Молдавии и опорой ее независимости, заявила молдавский президент Майя Санду. Об этом пишет Moldpres.

В послании по случаю Национального дня Румынии она заявила, что Румыния является «опорой сопротивления страны и самым ярым сторонником европейского пути».

«Мы смотрим на это с надеждой, когда мы в этом нуждаемся, и как на ориентир в нашем стремлении к членству в ЕС. И Румыния смотрит на нас с уверенностью, что мы добьемся успеха на выбранном пути. Мы связаны прошлым, но еще больше — будущим», — сказала Майя Санду.

Обращение президента Молдавии было направлено ко всем, кто «чувствует себя румыном, говорит по-румынски и любит Румынию». По мнению Майи Санду, «Румынию здесь любят за то, что она делает, но в основном за то, какая она есть».

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна потребует вывода российских войск из Приднестровья.

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      Юрий Леонов
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