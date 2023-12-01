Медведев назвал число отправленных из Чечни на передовую СВО

Медведев: более 30 тысяч человек были отправлены на передовую СВО из Чечни

Из Чечни на передовую в зону проведения специальной военной операции (СВО) были отправлены более 30 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова опубликованы на его странице во «ВКонтакте».

Такое число он раскрыл во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.

«Благодаря усилиям того, что там было сделано руководством, на передовую для нужд Объединенной группировки войск было направлено более трех десятков тысяч граждан», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что в республике ведется большая работа, направленная на подготовку кандидатов к выполнению боевых задач. Помимо того, отметил Медведев, более 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа.

В июле глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что за период проведения спецоперации из Чечни в зону боевых действий было направлено 28 тысяч человек, 13 тысяч из которых — добровольцы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.