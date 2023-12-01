Москвичи начнут по-новому расплачиваться за отопление

Мэр Москвы Собянин утвердил новый порядок оплаты за отопление

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый порядок расчетов за оплату отопления в столице с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на портале mos.ru.

По старым правилам москвичи платят за отопление в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год. В некоторых случаях жителям столицы приходит так называемая 13-я платежка с перерасчетом из-за более холодной зимы. Если же зима была более мягкой, переплаченные деньги могут вернуть или засчитать в счет будущих платежей.

Недостатком такого порядка является непредсказуемость платежей. В случае по-настоящему суровой и длинной зимы размеры разового перерасчета могут быть обременительными для бюджетов многих семей.

По новым правилам москвичи будут платить за отопление исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. Таким образом корректировка платежей окажется более плавной и необременительной. Единовременный перерасчет будет отменен.

Если зима будет холодной, корректирующие платежи начислят равномерно в течение 12 месяцев следующего года. Общий рост платежей за отопление не должен превышать 15 процентов. При более мягкой и короткой зиме платежи будут равномерно снижены.

По новому порядку будут платить жители всех многоквартирных домов Москвы, кроме тех, в которых ранее было принято решение об оплате по фактическому потреблению.

Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, наделяющий власти Москвы правом самим определять порядок начисления платы за отопление в многоквартирных домах и менять ее размер. Это объяснили чередованием в столице аномально холодных и теплых зим и разницей в счетах, которые приходится оплачивать москвичам.