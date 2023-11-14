Москвичей заставят по-новому платить за отопление

Президент Путин утвердил новые правила оплаты отопления в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы правом самим определять порядок начисления платы за отопление в многоквартирных домах и менять ее размер. Об этом говорится на сайте Кремля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что проект подготовлен для предотвращения значительного увеличения платы за ЖКХ, связанного с годовыми климатическими колебаниями. Как следствие, новые правила должны помочь не допустить роста социальной напряженности.

В настоящее время оплата отопления в России осуществляется одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. В Москве выбран второй способ. Начисление платежей жителям столицы за отопление производится равномерно в течение календарного года. Оно рассчитывается исходя из объема потребления тепла на отопление в доме за предыдущий год. Отмечается, что такой порядок расчетов позволяет равномерно распределять платеж за отопление в течение всего года и не допускать значительного увеличения платежа в холодный период.

При этом в Москве этот способ расчетов в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года привел к тому, что выставленный к оплате счет в 2022 году составил в среднем 25 процентов по сравнению с 2021 годом, а по отдельным домам счета выросли на 50 процентов.

В пояснительной записке отметили, что необходимость наделить власти Москвы правом самостоятельно определять порядок расчета платы обусловлена чередованием в столице аномально холодных и теплых зим. Из-за такой погоды в течение года с теплой зимой москвичам приходится платить больше, чем за год с холодной зимой.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по регионам, а также предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы. Отмечается, что этот инструмент позволит защитить потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.