Москву завалит сильнейшим за десятки лет снегопадом

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве станет рекордной за последний 71 год

В ближайшее воскресенье, 3 декабря, в результате обильных осадков в Москве появятся сугробы, высота которых станет рекордной за последний 71 год. О том, что столицу завалит сильнейшим за десятки лет снегопадом, ее жителей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во второй половине воскресенья в Москве выпадет 11-16 миллиметров, или 30 процентов от месячной нормы осадков, вследствие чего будет более чем в 1,5 раза побит прошлый суточный рекорд по их количеству, зафиксированный в 1980 году. «Сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год!» — отметил Тишковец. Высота снежного покрова из-за обильных осадков увеличится с 18 сантиметров до 27-30 сантиметров, тем самым значение приблизится к предыдущему максимальному результату для этого дня в 31 сантиметр. Эксперт добавил, что в тот день в Москве также ожидаются метели с ухудшением видимости до 300-500 метров.

Что касается температуры в воскресенье, то утром она составит минус 7-12 градусов Цельсия, днем под влиянием южного циклона потеплеет до минус 4-9 градусов, однако из-за сильного ветра и высокой влажности температура будет ощущаться как минус 10-15 градусов. В субботу ночью прогнозируется минус 5-10 градусов, днем минус 3-8, с кратковременным снегом ночью и без существенных осадков на протяжении дня.

На следующей неделе, заключил Тишковец, в столице ожидаются «крепкие введенские морозы».

Ранее в этот же день стало известно, что жителям Московского региона предрекли декабрь с температурой около и ниже нормы.