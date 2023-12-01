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17:20, 1 декабря 2023Моя страна

Музей «Колесо истории» открылся в Светлогорске после годовой реконструкции

Музей «Колесо истории» в Светлогорске возобновил работу 1 декабря

Кадр: Nazyf Usmanov / YouTube

Музей «Колеса истории» в городе Светлогорск в Калининградской области возобновил работу после почти годовой реконструкции. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на местную администрацию

Отмечается, что музей, рассказывающий об истории курортного города и региона в целом, открылся для посетителей в пятницу, 1 декабря.

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Местные власти заявили, что после ремонта изменилась структура экспозиции. Так, в частности, теперь в музее история края представлена в хронологическом порядке. Более того, открылся зал, посвященный эпохе СССР, а также появились новые экспонаты.

Ранее в ноябре сообщалось, что с разбитой дороги на улице Лужская в Калининграде исчезнут лужи благодаря капитальному ремонту. Местные жители неоднократно жаловались в соцсетях на состояние проезжей части на Лужской улице, в том числе на подтопления.

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      Фариза Бацазова
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