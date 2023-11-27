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18:33, 27 ноября 2023Моя страна

Лужи исчезнут с Лужской улицы в Калининграде

С дороги на улице Лужская в Калининграде исчезнут лужи благодаря капремонту

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С разбитой дороги на улице Лужская в Калининграде исчезнут лужи благодаря капитальному ремонту. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Известно, что местные жители неоднократно жаловались в соцсетях на состояние проезжей части на Лужской улице, в том числе на регулярные подтопления.

«С ямами на дороге проще, в октябре их уже залатали. Проблему же с лужами на Лужской решить сложнее, потому что там нет ливневки, ее нужно строить», — говорят в мэрии. Также отмечается, что МКУ «ГДСР» уже подготовило соответствующее техзадание.

Ранее в ноябре сообщалось, что в течение 2023 года в Южно-Сахалинске отремонтировали четыре дороги с учетом потребностей инвалидов. Восстановили участок проспекта Победы от площади Победы до улицы Комсомольской, улицу Зеленую в Березняках, а также улицу Крайнюю от Долинской до Карьерной.

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      Карина Черных
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