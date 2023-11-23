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13:22, 23 ноября 2023Моя страна

На Сахалине отремонтировали дороги с учетом потребностей инвалидов

В Южно-Сахалинске отремонтировали участок проспекта Победы с тротуарами

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В течение 2023 года в Южно-Сахалинске отремонтировали четыре дороги с учетом потребностей инвалидов. Об этом сообщает KP.RU.

Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В результате восстановили участок проспекта Победы от площади Победы до улицы Комсомольской, улицу Зеленую в Березняках, а также улицу Крайнюю от Долинской до Карьерной. Ремонт в ближайшее время завершится на участке улицы Ленина от Карла Маркса до проспекта Победы.

Теперь на всех участках могут спокойно передвигаться пешеходы и маломобильные островитяне — для них предусмотрели схемы. Уточняется, что для инвалидов оборудовали более 18 тысяч квадратных метров тротуаров с пониженными бордюрами и тактильной плиткой.

Ранее в ноябре сообщалось, что возле аптеки номер 107 по улице Емельянова в Южно-Сахалинске появится сквер с лекарственными растениями. Данную инициативу поддержали глава города Сергей Надсадин и вице-мэр Елена Федорова.

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      Карина Черных
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