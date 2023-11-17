Возле аптеки в Южно-Сахалинске появится сквер с лекарственными растениями

У аптеки номер 107 в Южно-Сахалинске появится сквер с лекарственными растениями

Возле аптеки номер 107 по улице Емельянова в Южно-Сахалинске появится сквер с лекарственными растениями. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что данную инициативу поддержали глава города Сергей Надсадин и вице-мэр Елена Федорова во время встречи с директором государственной сети аптек «Фармация» Инной Гребеневой.

Кроме того, глава города посетил одну из старейших аптек областного центра — аптеку номер 44 на проспекте Победы, которая открылась после после капитального ремонта. Там обновили интерьер, провели реставрацию зала и отремонтировали фасад.

«Аптека всегда была популярной у горожан, и сейчас она полностью преобразилась. Здорово, когда люди не просто открывают точки, где предоставляются услуги, но создают уют для посетителей, дарят им хорошее настроение. Радует, что 50 процентов ассортимента — препараты отечественных производителей», — прокомментировал Надсадин.

Ранее в ноябре стало известно, что на территории Янтарного парка в городе Долинск, Сахалинская область, построят новую лыже-роллерную трассу с асфальтовым покрытием.