На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи

Hindustan Times: на пляжах Гоа создали зоны безопасного купания и запрета селфи

На пляжах популярного индийского курорта Гоа создали зоны безопасного купания и запрета селфи. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным источника, местные власти пошли на такой шаг на фоне массового наплыва туристов. Правительство штата поручило специальному агентству контролировать безопасность на пляжах. Уточняется, что каждое утро его сотрудники будут составлять карту погоды и состояния воды, а также мониторить указанные зоны.

Издание также сообщает, что в 2023 году на пляжах штата были спасены 392 человека.

Ранее 63-летняя туристка делала селфи с мужем, упала с пирса и бесследно исчезла в Атлантическом океане. После фотографирования семейную пару смыла сильная волна. Мужчине удалось выбраться из течения, а женщину унесло в океан.