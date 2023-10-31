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18:24, 31 октября 2023Путешествия

Туристка бесследно исчезла в океане после селфи с мужем

Туристка делала селфи с мужем, упала с пирса и исчезла в океане в Португалии

Фото: jad99 / Wikimedia

63-летняя туристка делала селфи с мужем, упала с пирса и бесследно исчезла в Атлантическом океане. Подробности истории сообщает агентство Diário de Notícias.

Инцидент произошел 29 октября в городе Понта-Делгада в Португалии. По данным источника, после фотографирования на пирсе семейную пару смыла сильная волна. Мужчине удалось выбраться из течения, а женщину унесло в океан. Найти ее до сих пор не удалось.

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Местные власти заявили, что в этом районе произошло несколько трагических эпизодов, и люди неоднократно подвергали себя опасности возле воды.

«Мало что можно сделать, чтобы избежать подобных рискованных ситуаций, — рассказал изданию капитан порта Фуншал Руй Тейшейра (Rui Teixeira). — Мы можем проводить больше информационных кампаний, но мы не можем закрыть прибрежные зоны вдоль всего побережья острова Мадейра».

Ранее сообщалось, что российский турист пошел купаться на пляж Банг Тао на Пхукете, и течение унесло его в море. Он и еще двое отдыхающих попали в сильную отбойную волну во время отлива примерно в 200 метрах от берега.

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      Марина Черняк
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