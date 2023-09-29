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13:02, 29 сентября 2023Путешествия

Российского туриста унесло в море во время отлива на Пхукете

The Phuket News: россиянина унесло в море на пляже Банг Тао на Пхукете

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский турист пошел купаться на пляж Банг Тао на Пхукете во время отлива, и сильное течение унесло его в море. Об этом сообщило издание The Phuket News.

По данным портала, 34-летний россиянин прибыл на Пхукет 23 сентября. В четверг, 28 сентября, он и еще двое отдыхающих попали в сильную отбойную волну во время отлива примерно в 200 метрах от берега.

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Спасатели отправились на помощь на гидроцикле. Двух человек удалось спасти, а россиянин к моменту прибытия экстренных служб уже лежал в воде лицом вниз без сознания. Его доставили на берег и попытались реанимировать, но безрезультатно.

Затем туриста срочно отвезли в больницу района Тхаланг, где ему продолжили делать искусственное дыхание, но мужчина так и не пришел в себя. Уточняется, что местная полиция скоординирует действия с российским посольством, чтобы вернуть тело россиянина семье.

Тем временем спасатели призвали путешественников купаться только в зонах безопасного плавания, которые отмечены желто-красными флажками.

Ранее 22-летний российский турист заплыл за буйки во время купания на пляже Паттайи и попал под винты двухмоторного катера. Его унесло в море, команда дайверов искала мужчину более трех часов.

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    Мария Борисова
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