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11:31, 1 декабря 2023Бывший СССР

На сельхозпредприятиях Николаевской области прогремели взрывы

Украинские власти сообщили о взрывах в Николаевской области и Кривом Роге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Reuters

В Николаевской области Украины прогремели взрывы на сельхозпредприятиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По словам представителя украинских властей, инцидент произошел после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Баштанскому району области. В результате взрывов были повреждены ангар, склад и техника, люди не пострадали.

Также взрывы произошли на территории Кривого Рога Днепропетровской области Украины, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Александр Викул. Чиновник рассказал, что населенный пункт подвергся ночной атаке БПЛА.

Ранее стало известно о повреждениях инфраструктуры из-за взрывов на территории Харьковской области. Пострадавшие объекты находились на территории Купянского района.

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      Александр Курбатов
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