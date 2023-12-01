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10:53, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Харьковской области взрывы повредили объекты инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегуб заявил о повреждениях инфраструктуры после взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харьковской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По словам чиновника, взрывы произошли утром в пятницу, 1 декабря, на территории села Ковшаровка Купянского района. Он не сообщил о том, какие объекты получили повреждения, однако уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время взрывы повредили сразу несколько заводов и предприятий в подконтрольном Киеву Херсоне. Перед этим стало известно о повреждениях электростанции в одном из южных регионов республики.

В октябре Министерство обороны России сообщало о поражении цеха ремонта бронетехники бронетанкового завода в Харьковской области. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

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      Александр Курбатов
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