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12:55, 1 декабря 2023Бывший СССР

Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Назарбаев назвал Путина человеком слова, который сделал Россию мировой державой
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал российского лидера Владимира Путина человеком слова и дела, который сделал Россию мировой державой. Об этом он написал в автобиографической книге «Моя жизнь», передает ТАСС.

«Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела», — пишет Назарбаев.

По его словам, новый период в отношениях России и Казахстана начался с приходом Путина к руководству страной. Он отметил, что управление российского лидера государством войдет в историю страны как особый период. Назарбаев также назвал Путина «хозяином своего дела». Первый президент республики подчеркнул, что глава России всегда и добросовестно выполняет обещания, данные коллегам.

Ранее сообщалось, что Назарбаев посвятил одну из глав под названием «Лидер» Путину. Как он отмечал, власть президента России заставила по-новому взглянуть на расстановку геополитических сил в мире.

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      Кристина Есикова
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