Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Назарбаев назвал Путина человеком слова, который сделал Россию мировой державой

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал российского лидера Владимира Путина человеком слова и дела, который сделал Россию мировой державой. Об этом он написал в автобиографической книге «Моя жизнь», передает ТАСС.

«Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела», — пишет Назарбаев.

По его словам, новый период в отношениях России и Казахстана начался с приходом Путина к руководству страной. Он отметил, что управление российского лидера государством войдет в историю страны как особый период. Назарбаев также назвал Путина «хозяином своего дела». Первый президент республики подчеркнул, что глава России всегда и добросовестно выполняет обещания, данные коллегам.

Ранее сообщалось, что Назарбаев посвятил одну из глав под названием «Лидер» Путину. Как он отмечал, власть президента России заставила по-новому взглянуть на расстановку геополитических сил в мире.