Назарбаев посвятил Путину главу «Лидер» в своей автобиографической книге

Глава «Лидер» автобиографической книги Назарбаева посвящена Владимиру Путину

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Одна из глав под названием «Лидер» посвящена российскому президенту Владимиру Путину.

Назарбаев вспоминает слова первого главы России Бориса Ельцина: «Все-таки я устал. Очень устал». «Устал не только он. Усталость Ельцина — это была усталость общерусского духа. Путин вывел страну из тупика усталости. Самое главное, Владимир Владимирович масштабно укрепил патриотизм в России», — пишет первый президент Казахстана.

Как отмечает Назарбаев, власть Путина заставила по-новому взглянуть на расстановку геополитических сил в мире. Он напомнил о речи российского лидера на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда Путин заявил, что как бы ни украшали термин «однополярный мир», на практике — это мир одного хозяина, одного суверена.

«Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации», — сказал во время своего выступления Путин. По мнению Назарбаева, тогда весь мир увидел, что Россия изменилась. «На сцену мировой политики вернулась могущественная страна, с которой нельзя не считаться и которую нельзя не признавать. С тех пор авторитет России продолжал расти все больше», — пишет он в своей книге.

Экс-президент Казахстана также добавил, что за первые восемь лет пребывания Путина у власти реальные доходы граждан страны выросли в 2,5 раза, а уровень безработицы и бедности существенно снизился. В восемь раз вырос объем иностранных инвестиций, а товарооборот с иностранными государствами вырос более чем в пять раз, указал Назарбаев.

«Самое главное — был активирован крупнейший экономический потенциал России», — подчеркивает он.

Как считает Назарбаев, Путину «не свойственно оглядываться по сторонам с мыслью о том, что скажут люди». «Он делает для своей страны все, что нужно», — заключил первый президент Казахстана.

Книга «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышла 1 декабря. Она уже появилась в продаже. В ней Назарбаев раскрывает подробности крушения СССР, рассказывает о создании независимого Казахстана и развитии казахского языка, а также делится воспоминаниями о тех, с кем ему довелось пересечься на политической арене.

Он описывает свои личные отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Касым-Жомартом Токаевым, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-ст., Джорджем Бушем-мл., Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель, и многими другими.

При этом Назарбаев подчеркивает, что мемуары «нельзя рассматривать ни как обычную биографию, ни как историческое исследование».

