Назарбаев пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

Назарбаев в книге «Моя жизнь» пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал поддержать действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева на президентских выборах в 2024 году. Об этом он высказался в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», передает портал Tengrinews.

По его мнению, главной причиной протестов в январе 2022 года была борьба за власть, катализатором которой, в частности, выступило намерение Назарбаева передать Токаеву председательство в правящей партии «Нур Отан» («Аманат» с марта 2022 года — прим. «Ленты.ру»).

«Потому что считается, что у лидера партии значительно возрастают шансы на победу в выборах. Теперь противники убедились в том, что и на выборах 2024 года я буду поддерживать Токаева», — написал он в книге.

Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Назарбаев также впервые признал, что у него есть вторая жена и двое сыновей.