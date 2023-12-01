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11:27, 1 декабря 2023Бывший СССР

Назарбаев пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

Назарбаев в книге «Моя жизнь» пообещал поддержать Токаева на выборах в 2024 году

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал поддержать действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева на президентских выборах в 2024 году. Об этом он высказался в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», передает портал Tengrinews.

По его мнению, главной причиной протестов в январе 2022 года была борьба за власть, катализатором которой, в частности, выступило намерение Назарбаева передать Токаеву председательство в правящей партии «Нур Отан» («Аманат» с марта 2022 года — прим. «Ленты.ру»).

«Потому что считается, что у лидера партии значительно возрастают шансы на победу в выборах. Теперь противники убедились в том, что и на выборах 2024 года я буду поддерживать Токаева», — написал он в книге.

Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Назарбаев также впервые признал, что у него есть вторая жена и двое сыновей.

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      Алевтина Запольская
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