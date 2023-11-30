Назарбаев в мемуарах рассказал о второй жене и сыновьях

Назарбаев в мемуарах впервые признал, что у него есть вторая жена и двое сыновей

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах впервые признал, что у него есть вторая жена и двое сыновей. Об этом пишет Orda.kz.

В книге воспоминаний «Моя жизнь» он рассказал об отношениях с Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008-м). Как уточнил политик, впервые он увидел Исабаеву в ходе своего визита в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана. Девушка встречала главу государства у трапа самолета с цветами. «Для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек», — уточнил экс-президент.

Назарбаев отметил, что образ Исабаевой не уходил из его памяти. Однажды он увидел, что девушка выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан» и отыскал ее. «И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — подчеркнул политик.

Позже влюбленные заключили брак «по мусульманскому обычаю». Назарбаев обо всем рассказал жене Саре (женаты с 1962 года) и дочерям Дариге (1963 года рождения), Динаре (1967 года) и Алие (1980).

В январе 2023 года Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно. В марте он впервые появился на публике после лечения.