Первый президент Казахстана Назарбаев впервые появился на публике после операции

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Уточняется, что политик проголосовал на выборах в Мажилис на участке номер 393 в «Астана опера». Кроме того, он поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю — прим. «Ленты.ру»).

«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», — сказал он.

Ранее первого президента Казахстана выписали из клиники после операции. В национальном кардиохирургическом центре объяснили, что 82-летнего политика выписали в связи со стабилизацией и улучшением его состояния.