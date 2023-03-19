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09:19, 19 марта 2023Мир

Назарбаев впервые появился на публике после операции

Первый президент Казахстана Назарбаев впервые появился на публике после операции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Уточняется, что политик проголосовал на выборах в Мажилис на участке номер 393 в «Астана опера». Кроме того, он поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю — прим. «Ленты.ру»).

«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», — сказал он.

Ранее первого президента Казахстана выписали из клиники после операции. В национальном кардиохирургическом центре объяснили, что 82-летнего политика выписали в связи со стабилизацией и улучшением его состояния.

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Анастасия Заикина
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