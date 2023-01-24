Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце

Интерфакс: Назарбаева выписали из клиники в стабильном состоянии после операции на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в пятницу, 20 января, сделали операцию на сердце. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждение.

Как заявил собеседник агентства, 82-летний экс-президент выписан из клиники «в связи со стабилизацией и улучшением его состояния».

Утром 20 января казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводили комплексное обследование сердца. Затем стало известно, что бывший глава республики находится в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Позже пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибайя сообщил, что Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно.