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06:53, 24 января 2023Бывший СССР

Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце

Интерфакс: Назарбаева выписали из клиники в стабильном состоянии после операции на сердце
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в пятницу, 20 января, сделали операцию на сердце. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждение.

Как заявил собеседник агентства, 82-летний экс-президент выписан из клиники «в связи со стабилизацией и улучшением его состояния».

Утром 20 января казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил, что Назарбаева госпитализировали, ему проводили комплексное обследование сердца. Затем стало известно, что бывший глава республики находится в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Позже пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибайя сообщил, что Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно.

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Марина Совина
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