Назван способ сэкономить на покупке жилья

Экономист Чайковская посоветовала ипотечникам положить наличные деньги на вклад

В январе 2023 года кабмин ввел ограничение, в результате которого приобрести недвижимость по льготной ипотеке можно лишь один раз. Способы сэкономить на покупке жилья по не льготной ставке россиянам назвали эксперты, опрошенные URA.RU.

По словам экономиста и главы ипотечного отдела в девелоперской компании «Меридиан» Екатерины Чайковской, те покупатели, которые уже оформили льготную ипотеку и не проходят по условиям семейной, где квартиры по фиксированной ставке можно приобретать более одного раза, могут взять жилищный кредит по программе «Новостройка».

«Ставка по ней приравнивается к условиям ипотеки на вторичное жилье. При этом многие застройщики субсидируют эту ставку самостоятельно и тем самым условия на покупку новостройки становятся более привлекательными», — пояснила она. Помимо этого, застройщики нередко предлагают покупателям включить в ипотеку ремонт и мебель или предоставляют хороший дисконт на квартиру.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что за счет грамотной выплаты ипотеки можно значительно сэкономить на платежах. Специалист пояснила, что в нынешних условиях имеет смысл брать максимально одобренную сумму с минимальным первоначальным взносом, а наличные деньги положить на вклад под выросшие проценты. Таким образом в будущем их удастся потратить на досрочное погашение кредита с учетом накоплений или на ремонт нового жилья.

Ранее россиянам рассказали, что если приобрести жилье на вторичном рынке не в городе-миллионнике, а в ближайшем пригороде, то покупка может обойтись в среднем на 28 процентов дешевле.