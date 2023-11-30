Россиянам назвали способ сэкономить миллионы рублей при покупке квартиры

Квартиры в пригородах «миллионников» стоят на 28 % дешевле, чем в «миллионниках»

Если приобрести жилье на вторичном рынке не в городе-миллионнике, а в ближайшем пригороде, то покупка может обойтись на миллионы рублей дешевле. Размер экономии в таком случае «Ленте.ру» назвали эксперты «Циан.Аналитики».

По данным специалистов, в среднем по всем городам-миллионникам России квартиры в пригородах по итогам ноября 2023 года стоят на 28 процентов дешевле по сравнению с объектами, расположенных в границах города. Аналитики отметили, что за последние три года в большинстве субъектов цены в пригородах выросли сильнее, чем в административных центрах. Разрыв между ними в указанный период составлял 30 процентов.

Наибольший разрыв в ценах в ноябре 2023-го наблюдался в Московском регионе, где цена квадратного метра жилья в ближайших пригородах (Балашихе, Долгопрудном, Котельниках, Красногорске, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Химках) на 42 процента, или 134 тысячи рублей ниже, чем в столице — 183 против против 317,4 тысячи рублей за «квадрат». На втором месте оказался Татарстан с показателем в 40 процентов, или 66,4 тысячи рублей за квадратный метр. Так, средняя цена «квадрата» в готовых квартирах в пригороде в текущем месяце там составила 99,8 тысячи рублей, а в Казани — 166,2 тысячи рублей. Замкнула тройку Нижегородская область с разрывом между «вторичкой» в региональном центре и в пригородах в 38 процентов, или 52,8 тысячи рублей — в среднем квадратный метр в первом случае стоит 84,6 тысячи рублей, а во втором — 137,4 тысячи рублей.

Что касается Петербурга, то там разницу между стоимостью «квадрата» жилья в городе и ближайших пригородах оценили в 31 процент, или 65,6 тысячи рублей. Так, в среднем квадратный метр в готовых квартирах в пригородах в ноябре установился на уровне в 144,9 тысячи рублей, а в миллионнике — в 210,5 тысячи рублей. Напротив, наименьший разрыв в ценах на вторичную недвижимость среди городов с населением более миллиона человек наблюдался в Челябинской, Воронежской и Новосибирской областях — 14, 16 и 17 процентов соответственно.

В ноябре руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала, что «вторичка» рядом с больницами, промышленными предприятиями и полицейскими участками обычно стоит дешевле и почти не дорожает.