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17:38, 1 декабря 2023Среда обитания

Названы самые дорогие города для жизни

EIU: самым дорогим городом для жизни стал Сингапур

Фото: Mike Enerio / Unsplash

Самыми дорогими городами для жизни в 2023 году стали Сингапур и Цюрих. Это следует из ежегодного исследования компании Economist Intelligence Unit (EIU).

В исследовании приняли участие 173 города. Выяснилось, что в текущем году цены на 200 наиболее популярных товаров и услуг в среднем выросли на 7,4 процента. Показатель оказался ниже рекордного итога 2022 года — 8,1 процента.

Первое место в рейтинге разделили Сингапур и Цюрих, причем последний поднялся с шестого места в прошлом году, отправив Нью-Йорк на третью строчку, на которой также оказалась Женева. Пятерку лидеров замкнул Гонконг, а оставшиеся места заняли Лос-Анджелес, Париж, Тель-Авив, Копенгаген и Сан-Франциско.

Москва расположилась на 142 месте, за год опустившись на 105 позиций, а Санкт-Петербург — на 147 месте, опустившись 74 позиции. Самым дешевым городом по-прежнему остался Дамаск.

Сильнее всего подорожали продукты питания — эксперты связывают это с последствиями изменения кризиса. В то же время цены на коммунальные услуги показали наименее заметный рост из десяти групп товаров и услуг, принятых во внимание исследователями, хотя в 2022 году именно эта категория оказалась на первом месте.

Ранее EIU назвала лучшие города для жизни. В 2023 году лидером рейтинга оказалась Вена.

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      Александра Качан
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